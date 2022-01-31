Житель Казани фиктивно зарегистрировал у себя дома более 100 иностранцев

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана суд признал 38-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Прокуратура Московского района Казани поддержала гособвинение. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Осенью прошлого года мужчина представил в отдел по вопросам миграции документы о постановке на учет по месту своего жительства 110 иностранцев из ближнего зарубежья. Сама регистрация оказалась фиктивной, поскольку иностранные граждане там не проживали.

Фото: прокуратура РТ

Свою вину казанец признал. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил.

О подобном происшествии сообщалось и в прошлом месяце. Так, 31-летний житель Казани в период с марта по май 2021 года зарегистрировал 52 иностранца в своей квартире. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.



Диана Жиленкова