На модернизацию ЖКХ в 2022 году правительство РФ выделит 20 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году на модернизацию ЖКХ будет выделено 20 млрд рублей. В течение 4 лет на эти цели выделят до 150 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

По его словам, отбор региональных проектов на получение финансирования обеспечит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Выделенные средства позволят обновить системы тепловодоснабжения и водоотведения, а также решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков.

15 января глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заявил, что Татарстан в этом году ждет сложная тарифная кампания. По его словам, инвестиции в ЖКХ нельзя рассматривать исключительно за счет роста тарифов. Подробности в материале — «Реального времени».

Максим Кокунин