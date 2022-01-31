В Кремле назвали неактуальным вопрос введения локдауна из-за ситуации с COVID-19

Вопрос введения в России локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19 неактуален и не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вопрос не актуален, не обсуждается, — приводит ТАСС его слова.

Представитель Кремля также прокомментировал данные Росстата об убыли населения в 2021 году на фоне пандемии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать, главное — предстоит и дальше убеждать людей вакцинироваться, — отметил Песков.

За минувшие сутки в России выявили 124 070 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд. Общее число заболевших возросло до 11 861 077.



В начале января глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявлял, что полный локдаун могут объявить в том случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек — это пик для системы здравоохранения.

Татьяна Леухина