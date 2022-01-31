В Казани отложили оглашение приговора Агляму Садретдинову

Фото: «Реальное время»

Приволжский райсуд Казани сегодня не приступит к оглашению приговора бывшему министру экологии и главе Буинского района Татарстана Агляму Садретдинову. Председательствующий по делу судья Тимур Зарипов может выйти из совещательной комнаты завтра, сообщает журналист «Реального времени» из суда.



Напомним, уголовное дело расследуется почти 19 лет — со дня расстрела в Буинске активиста Рашида Садыкова.

Впервые статус подозреваемого в причастности к этому убийству Садретдинов получил в 2009 году. В 2010-м его преследование прекратили — за отсутствием состава преступления. В 2020-м суд разрешил СК реанимировать старое дело, и сразу после оглашения решения бывший глава и министр был задержан.

Вот уже почти 19 месяцев он находится в СИЗО. И в данный момент обвиняется в подстрекательстве к убийству 2003 года и четырех взятках начала 2000-х в размере 700 тысяч рублей.

В прениях гособвинитель запросил для Садретдинова 9 лет колонии строгого режима за подстрекательство, а эпизоды взяток предложил прекратить за сроком давности.

Сам фигурант настаивает на невиновности и освобождении из-под стражи. Его адвокаты отмечают целый букет процессуальных нарушений в ходе следствия, которые, по их мнению, не позволят суду постановить приговор.