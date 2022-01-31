Татарстанцев предупредили о метели, порывистом ветре и гололедице 1 февраля

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий 1 февраля. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

По данным Гидрометцентра Татарстана, на территории республики, в том числе в Казани, с вечера 31 января прогнозируются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный ветер порывами 15—18 м/с, гололед.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Гидрометцентра РТ, завтра днем температура воздуха достигнет -3... +1 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в минувшие выходные предупредил о необычно теплой погоде в России в ближайшие пять дней. На европейской территории страны температура будет на 4—7 градусов выше нормы.



Татьяна Леухина