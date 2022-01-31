Минниханов пожелал удачи татарстанским спортсменам на Олимпиаде в Пекине
Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал удачи спортсменам на Олимпиаде в Пекине. Республику в составе сборной Олимпийского комитета России представляют восемь человек.
— Пожелаем успеха всем нашим и отдельно Данилу Садрееву, Христине Мацокиной, Милене Быковой, Владиславу Хадарину, Виктору Вайлду, Евгении Тарасовой и хоккеистам Тимуру Билялову и Дмитрию Воронкову, — написал Минниханов в своем Instagram.
Президент Татарстана напомнил, что зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют уже на этой неделе. Церемония открытия пройдет 4 февраля.
В состав олимпийской сборной России вошла также уроженка Казани фигуристка Камила Валеева. Всего от страны в Пекин отправляются 212 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины. Их будут сопровождать тренеры, персонал, руководители и сотрудники Олимпийского комитета России, ФМБА.
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