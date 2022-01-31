В Госдуме предложили запретить уничтожать санкционные продукты

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных продуктов питания, пригодных для употребления, стало известно «Известиям».



Депутаты предложили внести изменения в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и добавить статью «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

Так, предлагается проводить экспертизу конфискованных продуктов. В случае если продукты пригодны, их можно использовать по назначению, считают депутаты.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, в прошлом году в Минпромторге поддержали инициативу запрета на уничтожение даже непригодных продуктов — их предлагалось отдавать на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз. Однако законопроект принят не был.

Маргарита Головатенко