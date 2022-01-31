В 2023 году органы ЗАГС прекратят выдачу гербовых свидетельств гражданам

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 июля 2023 года органы ЗАГС прекратят выдачу гербовых свидетельств гражданам. Об этом стало известно сегодня на итоговой коллегии Управления ЗАГС Кабинета министров Татарстана.

Уточняется, что через полтора года в России откажутся от выдачи гербовых свидетельств о рождении, смерти, регистрации брака — в общей сложности семь существенных событий. В настоящее время информационная система ЗАГС к этому готова.

В прошлом году на российском портале «Госуслуги» стал доступен сервис, позволяющий получать выписки из ЗАГСов. Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени.



Для запроса сведений необходимо зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, далее — в раздел «Семья и дети». Также можно оформить подписку, чтобы данные были всегда актуальны в личном кабинете.



Луиза Игнатьева