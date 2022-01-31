В Казани с начала зимнего периода возбудили 20 административных дел из-за неочищенных дорог

В Казани с начала зимнего сезона возбудили около 20 административных дел из-за неочищенных остановок, дорог или переходов, выдали 150 предписаний для устранения нарушений. Об этом сообщил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции Казани Альберт Якупов.

Госавтоинспекция Казани призвала водителей соблюдать правила остановки и стоянки, не оставлять автомобили на краю проезжей части в не предусмотренных для этого местах, передает ОГИБДД УМВД России по Казани.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера мэрия Казани сообщила, что за прошедшие сутки с улиц города вывезли 11 675 тонн снега, всего с начала зимнего сезона — 589 686 тонн. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов усилить контроль за уборкой снега. А мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разрешил эвакуировать автомобили, которые мешают очищать улицы.



Татьяна Леухина