Итоги дня: Путин оценил переговоры с Байденом, Шольц — новый канцлер ФРГ, арест истязавшей ребенка матери
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 8 декабря.
- Президент России Владимир Путин оценил прошедшие накануне онлайн-переговоры с американским лидером Джо Байденом как позитивные, открытые, предметные и конструктивные. О том, что глава государства остался доволен форматом общения с коллегой, говорил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Положительную оценку саммиту Путина и Байдена дал и президент Украины Владимир Зеленский. При этом детали встречи он комментировать не стал. В НАТО же считают, что новый разговор между двумя президентами открывает хороший путь вперед к возможности укрепления безопасности в Европе.
- Путин сообщил, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности. Для этого в течение недели Россия представит американской стороне свои предложения. Путин обратил внимание, что страна ведет миролюбивую внешнюю политику, но и имеет право защищать свою безопасность. В связи с этим вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, президент счел провокационным.
- Тем временем МИД России передал посольству США в Москве ноту протеста — ведомство предупредило американскую сторону об опасных последствиях провокаций против гражданских самолетов у российских границ. В Министерстве иностранных дел назвали выходку «безрассудством» и попыткой «проверить на прочность систему охраны наших рубежей».
- Советский райсуд Казани арестовал местную жительницу, которая издевалась над своей дочерью и снимала это на видео. О заключении женщины под стражу ходатайствовал Следком. Его в суде поддержал представитель прокуратуры. Женщина, уже признавшая вину, пробудет под стражей до 7 февраля 2022-го.
- Новым канцлером Германии избран 63-летний социал-демократ, министр финансов Олаф Шольц. Он получил 395 голосов при необходимом минимуме в 369. На посту канцлера они сменил Ангелу Меркель. Она работала в этой должности с 2005 года — Бундестаг проводил ее аплодисментами. На символической церемонии передачи полномочий она поздравила Шольца с избранием на пост канцлера.
- За плодотворное сотрудничество Меркель поблагодарил Путин. Он отметил ее высокий авторитет в Европе и во всем мире. Российский лидер выразил уверенность, что ее богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. Он намерен продолжить дружеское общение с экс-канцлером.
- В Челнах в следующем году подорожает стоимость проезда в общественном транспорте — она вырастет на два рубля, до 27 рублей. При этом перевозчики просили поднять стоимость проезда до 35 рублей за наличный расчет и до 30 рублей — за безналичный.
- Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на этапе Кубка мира впервые с 2004 года в норвежском Лиллехаммере. В составе команды Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Второе место завоевала сборная Швеции, третье — Норвегия.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий водителям с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений работать в такси и автобусах. Если закон вступит в силу, таксистами не смогут работать лица, совершившие убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
- Кроме того, депутаты нижней палаты российского парламента сегодня приняли законопроект, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Реализация этого документа должна поспособствовать снижению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР почти на 773 миллиарда рублей.
- В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла и законопроект о расширении полномочий полиции. Теперь ее сотрудники получат право вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности
- В Казани построят крупный ЖК экономкласса — российская девелоперская компания ПИК выкупила у «Ак Барс Холдинга» часть территории в районе Компрессорного завода. Участки уже начинают готовить к реновации. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня утром с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». В космос отправились японский бизнесмен Юсаку Маэзава, его помощник Йозо Хирано и командир корабля, российский космонавт Александр Мисуркин. Во второй половине дня «Союз МС-20» с японскими туристами успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции.
- Тем временем «Роскосмос» заявил о намерении отправить на МКС единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon в 2022 году. Решение уже принято. На российском корабле полетит американский астронавт.
- Ушел из жизни обладатель Кубка СССР по футболу и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула. Ему был 61 год.
- На юге Индии потерпел крушение вертолет Ми-17В-5. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе начальник штаба обороны ВС страны генерал Бипин Рават и его супруга Мадхулика.
- После вчерашней стрельбы в московском МФЦ в Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельности. Председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что депутаты будут «смотреть, что нужно дополнить, если есть необходимость, для исключения случаев использования оружия в целях совершения преступлений».
- Как объяснил задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве военный пенсионер Сергей Глазов, причиной конфликта стало требование надеть маску при входе. В многофункциональный центр он пришел получать паспорт. Сейчас стрелок находится в трехместной камере с двумя соседями.
- В России на 1 декабря 2021 года исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов предварительно оценивается в 1,9 триллионов рублей. Это 80,3% от плана.
- Татарстан получит дополнительное финансирование из федерального бюджета для создания дополнительных мест в детских садах для детей от полутора до трех лет. В 2022 году в республику направят 58 миллионов рублей, в 2023-м — 75 миллионов. В этом году Татарстан получил около 1,3 миллиардов рублей.
- Верховный суд Татарстана отправил на 16 лет в колонию строгого режима 40-летнего Ленара Назырова из Казани. Его признали виновным в изготовлении синтетических наркотиков и покушении на сбыт партии в 2,7 кг вещества, но оправдали по эпизоду легализации преступных доходов.
- Фармацевтические компании Pfizer и Biontech сообщили о работе над вакциной против омикрон-штамма коронавируса. Она может быть готова уже к марту 2022 года, если будет в этом необходимость. Уже готовы предварительные итоги исследования.
- Австралия вслед за США присоединилась к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине — официальные представители на соревнования не приедут. При этом австралийские спортсмены участие в Олимпийских играх примут.
- С самого утра в Казани из-за выпавшего за ночь снега образовались пробки на дорогах. Непогода прогнозируется и на завтра: синоптики обещают туман с ухудшением видимости до 500 метров и сильную гололедицу.
- На должность Чистопольского городского прокурора назначен советник юстиции Тимур Дияров. До этого он 2017 года работал первым заместителем прокурора Зеленодольска.
- Стоимость «новогоднего набора» в ноябре 2021 года выросла в годовом выражении на 19%. В итоге, в прошлом месяц она достигла суммы в 4 935 рублей. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с 20 декабря вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца новогодних праздников — до 9 января 2022 года. На этот период устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий I—III-го классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек.
Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономикаНедвижимостьПроисшествия Татарстан
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