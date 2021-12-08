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Госдума запретит водителям с судимостью работать в такси

15:59, 08.12.2021
Госдума запретит водителям с судимостью работать в такси
Фото: realnoevremya.ru

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий водителям с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений работать в такси и автобусах. Об этом сообщает ТАСС.

Водителями автобусов, троллейбусов и трамваев запрещено быть лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.

Таксистами не смогут работать граждане, совершившие убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Законопроект распространяется на россиян и трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Фото:pixabay.com

Этот законопроект был внесен в Госдуму еще в сентябре 2021 года.

Дарья Акимова
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