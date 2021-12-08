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Единственную женщину-космонавта РФ Кикину отправят в полет на корабле Crew Dragon

18:26, 08.12.2021 3
Единственную женщину-космонавта РФ Кикину отправят в полет на корабле Crew Dragon
Фото: Телестудия «Роскосмоса»

«Роскосмос» отправит единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon в 2022 году, сообщает госкорпорация.

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, соответствующее решение в госкорпорации уже принято. На российском корабле полетит американский астронавт, сообщает «РИА Новости».

Фото: скриншот

Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году, в мае, — она будет единственной женщиной в российском отряде космонавтов.

Маргарита Головатенко
Общество

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:41
    Как же единственную, а Пересильд?)
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  • Анонимно 18:41
    Успешного полёта
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  • Анонимно 19:16
    Терешкова туда!
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