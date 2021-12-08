Путин поблагодарил Меркель за плодотворное сотрудничество

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с завершением ее работы на посту канцлера Германии. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава РФ поблагодарил за плодотворное сотрудничество, а также выразил готовность к взаимоуважительному диалогу.

Фото: wikimedia.org

«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — говорится в сообщении.

Сегодня новым канцлером Германии избрали 63-летнего социал-демократа Олафа Шольца. Он набрал 395 голосов при необходимом минимуме в 369 голосов. До этого с 2005 года на должности канцлера находилась Ангела Меркель.

Диана Жиленкова