Путин: Россия представит США предложения в сфере безопасности

Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Также он сообщил, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности. В целом российский президент назвал переговоры с главой США Джо Байденом позитивными и открытыми, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Вчера прошли переговоры лидеров РФ и США. Президенты общались более двух часов, впервые по видеосвязи. Путин и Байден обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения, стратегическую стабильность и продвижение НАТО к российским границам. Более подробно о переговорах читайте в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова