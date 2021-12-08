Вакцина Pfizer против штамма «омикрон» может быть готова к марту 2022 года

Фармацевтические компании Pfizer и Biontech работают над вакциной против нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Глава Pfizer Альберт Бурла сообщил, что она может быть готова уже к марту 2022 года, если будет в этом необходимость. Уже готовы предварительные итоги исследования. Согласно им, три дозы вакцины Pfizer/Biontech нейтрализуют новый вариант коронавируса. Двух доз может быть недостаточно для защиты от штамма.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее российский вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм «омикрон» может стать «живой вакциной». Он имел в виду, что люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.



Дарья Акимова