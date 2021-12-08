Вакцина Pfizer против штамма «омикрон» может быть готова к марту 2022 года
Фармацевтические компании Pfizer и Biontech работают над вакциной против нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Глава Pfizer Альберт Бурла сообщил, что она может быть готова уже к марту 2022 года, если будет в этом необходимость. Уже готовы предварительные итоги исследования. Согласно им, три дозы вакцины Pfizer/Biontech нейтрализуют новый вариант коронавируса. Двух доз может быть недостаточно для защиты от штамма.
Ранее российский вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм «омикрон» может стать «живой вакциной». Он имел в виду, что люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.
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