Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении полномочий полиции

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о расширении полномочий полиции, по которому полицейские имеют право вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности.

Закон дает право полицейским проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять здания и территории. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если есть основания полагать, что они скрывают предметы хищения.

В случае причиненного вреда при вскрытии транспортного средства полицейский не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям.

Поправка, предлагающая разрешить полицейским применять оружие и в случаях, когда задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции», была отклонена.

Инициативу внесло в Госдуму правительство РФ в мае.



Ольга Шагиева