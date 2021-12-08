Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Вслед за США Австралия присоединилась к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.



Премьер заявил, что официальные представители Австралии на соревнования не приедут. При этом австралийские спортсмены примут участие в Олимпийских играх.

По словам Моррисона, отношения между странами заметно ухудшились. Связано это с нарушениями прав человека в провинции Синьцзян в Китае и торговыми санкциями КНР против Австралии.

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Ранее администрация США решила бойкотировать игры в Пекине зимой 2022 года. На что Китай объявил, что примет меры в ответ.

Дарья Акимова