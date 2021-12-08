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Путин счел провокационным вопрос о нападении России на Украину

17:55, 08.12.2021
Путин счел провокационным вопрос о нападении России на Украину
Фото: pixabay.com

Вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, является провокационным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, страна ведет миролюбивую внешнюю политику, но в то же время имеет право защищать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Эта тема обсуждается со всеми партнерами РФ, в том числе и с президентом США Джо Байденом, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее также есть свои озабоченности и красные линии.

Диана Жиленкова
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