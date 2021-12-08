Татарстан получит 133 млн рублей на создание дополнительных мест в детсадах

Татарстану выделят дополнительное финансирование из федерального бюджета для создания дополнительных мест в детских садах для детей от полутора до трех лет. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства России.

Согласно документу, в 2022 году республика получит 58 млн рублей на эти нужды, в 2023 году — 75 млн рублей. В этом году Татарстан получил около 1,3 млрд рублей.

Семи регионам РФ направят деньги на строительство детских садов с ясельными группами для ребят от полутора до трех лет. Это Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чечня, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области.

Фото: Гуландам Зарипова

Ранее стало известно, что Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани. Вознесенский тракт обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 «Волга».





Дарья Акимова