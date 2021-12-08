Ракета «Союз-2.1а» отправила японских туристов к МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся японский бизнесмен Юсаку Маэзава, его помощник Йозо Хирано и командир корабля, космонавт из РФ Александр Мисуркин.

Все они отправились к Международной космической станции (МКС). Ожидается, что полет до станции займет около шести часов. Причаливание к модулю «Поиск» российского сегмента МКС планируется в 16.41 мск. Экипаж должен вернуться обратно 20 декабря, сообщает «Роскосмос».

Фото: roscosmos.ru

Космические туристы вылетели на Байконур для подготовки к полету в прошлом месяце. На подготовку выделили почти три недели.



Диана Жиленкова