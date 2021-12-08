Советский суд Казани арестовал мать, издевавшуюся над дочерью

Фото: Максим Платонов (архив)

Советский районный суд Казани арестовал местную жительницу Алену Епанешникову, которая издевалась над своей дочерью и снимала это на видео. О заключении женщины под стражу ходатайствовал Следком.



Суд арестовал женщину на два месяца.

Видео, на котором мать избивает ребенка, распространилось в соцсетях. Выяснилось, что все происходило 1 декабря 2021 года в Казани в одной из квартир в доме на проспекте Победы. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

О заключении женщины под стражу ходатайствовал Следком. Фото: Максим Платонов

На случившееся отреагировали в правоохранительных органах. Возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание). Расследованием дела занимается Следком. Ход расследования уголовного дела об истязании поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Девочку изъяли из семьи. Осмотрев ее, врачи заявили, что по норме она должна весить больше ее текущего веса на два килограмма. Тем не менее девочка здорова, ее состояние оценивается как стабильное. На теле ребенка имеются синяки, более серьезных травм нет.

Мать девочки на допросе свою вину признала и извинилась. По ее словам, она избила дочь из-за конфликта с мужем.



Татьяна Демина