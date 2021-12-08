Верховный суд РТ вынес обвинительно-оправдательный приговор по делу о производстве 2,7 кг наркотиков

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

На 16 лет в колонию строгого режима отправил сегодня Верховный суд Татарстана 40-летнего Ленара Назырова из Казани. Он признан виновным в изготовлении синтетических наркотиков и покушении на сбыт партии в 2,7 кг вещества, но оправдан по эпизоду легализации преступных доходов, сообщает журналист «Реального времени».



В ходе следствия установлено — Назыров открыл собственный веб-магазин по продаже наркотиков на черном рынке и закупил крупную партию химических реактивов. Производство «дури» организовал в частном доме в селе Новый Кырлай Арского района, набрал «курьеров» и размещал товар в тайниках на территории Казани и Лаишевского района Татарстана.

Всего за год фигурант незаконно заработал 3,3 млн рублей — деньги поступали на банковскую карту его матери, сообщил «Реальному времени» гособвинитель Сергей Якунин. В прениях он просил для Назырова 17 лет колонии строгого режима.

Сам подсудимый частично признал вину, правда, настаивал на том, что не производил синтетические наркотики с нуля, а лишь занимался очисткой уже закупленной партии.

Названная выше сумма в 3,3 млн рублей была конвертирована в криптовалюту. Данные действия силовики квалифицировали как легализацию преступного дохода, однако суд с этим не согласился. По этому эпизоду наркоделец был оправдан за отсутствием состава преступления.

Приговор пока не вступил в силу.