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«Союз МС-20» с японскими туристами пристыковался к МКС

17:14, 08.12.2021
«Союз МС-20» с японскими туристами пристыковался к МКС
Фото: roscosmos.ru

Космический корабль «Союз МС-20» с японскими туристами успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, сообщает RT со ссылкой на «Роскосмос».

На борту корабля находятся космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

«Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС20 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив четыре витка вокруг Земли!» — сказано в сообщении госкорпорации.

Закрытие крюков стыковочного механизма подтвердили в 16.46.

Фото: roscosmos.ru

Ракета стартовала с космодрома Байконур сегодня утром.

Маргарита Головатенко
Общество

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