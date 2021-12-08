«Союз МС-20» с японскими туристами пристыковался к МКС
Космический корабль «Союз МС-20» с японскими туристами успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, сообщает RT со ссылкой на «Роскосмос».
На борту корабля находятся космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.
«Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС20 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив четыре витка вокруг Земли!» — сказано в сообщении госкорпорации.
Закрытие крюков стыковочного механизма подтвердили в 16.46.
Ракета стартовала с космодрома Байконур сегодня утром.
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