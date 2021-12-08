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Зеленский позитивно оценил переговоры Путина и Байдена

17:16, 08.12.2021
Зеленский позитивно оценил переговоры Путина и Байдена
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил недавно состоявшиеся переговоры главы России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Такую оценку политик дал в ходе брифинга.

В то же время Зеленский не стал комментировать детали переговоров. Он добавил, что завтра поделится подробностями после разговора с Байденом, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

О намерении Байдена связаться с Зеленским после беседы с Путиным стало известно несколько дней назад.

Переговоры Путина и Байдена состоялись накануне. Политики общались более двух часов по видеосвязи. В центре обсуждения оказались ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также продвижение НАТО к границам РФ. Все подробности читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
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