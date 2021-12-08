Зеленский позитивно оценил переговоры Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил недавно состоявшиеся переговоры главы России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Такую оценку политик дал в ходе брифинга.

В то же время Зеленский не стал комментировать детали переговоров. Он добавил, что завтра поделится подробностями после разговора с Байденом, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

О намерении Байдена связаться с Зеленским после беседы с Путиным стало известно несколько дней назад.

Переговоры Путина и Байдена состоялись накануне. Политики общались более двух часов по видеосвязи. В центре обсуждения оказались ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также продвижение НАТО к границам РФ. Все подробности читайте в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова