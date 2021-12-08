В России расходы бюджета на реализацию нацпроектов предварительно оценили в 1,9 трлн рублей.

В России по состоянию на 1 декабря 2021 года исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов предварительно оценивается в 1,9 трлн рублей. Это 80,3 % от плана, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В ведомстве указали, что исполнение расходов в разрезе нацпроекта «Демография» составляет 91,9 %, «Здравоохранение» — 86,9 %, «Образование» — 60%, «Экология» — 56,4 % и др.

Вчера президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Согласно документу, в следующем году прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составляет 25 трлн рублей, а расходов — 23,6 трлн рублей.



Диана Жиленкова