Задержанный за стрельбу в московском МФЦ объяснил причину случившегося

Задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве военный пенсионер Сергей Глазов рассказал, что причиной конфликта стало требование надеть маску при входе, сообщает RT со ссылкой на ОНК Москвы.



«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — приводит его слова издание.

Сейчас Глазов находится в трехместной камере с двумя соседями. Один из членов ОНК рассказал, что у стрелявшего на голове есть синяки, полученные при задержании. По его словам, во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер.

Глазов рассказал, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужна помощь врача, психолога и назначенного адвоката. Вину он признает. Разрешения на оружие у Глазова не было.

Задержанный был уволен из Службы внешней разведки в 2009 году в звании подполковника. Пенсии не получал — стаж службы был меньше 20 лет. Он не работал, жил на сбережения.

Фото: sledcom.ru

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, в 2009 году при увольнении со службы Глазов якобы отказался сдать оружие, из-за чего был отправлен на медосвидетельствование.

Мужчина устроил стрельбу в МФЦ вчера. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». По данным СМИ, мужчина стрелял из пистолета. Саперы не обнаружили в сумке задержанного взрывных устройств. Убиты двое, четверо пострадали, в том числе ребенок.

Полицейского, обезвредившего и задержавшего стрелка, представят к награде.

Вчера мужчина, названный рядом СМИ стрелком МФЦ после стрельбы на юге Москвы, опроверг свое задержание.

Маргарита Головатенко