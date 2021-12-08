В Татарстане с 20 декабря по 9 января будет действовать особый противопожарный режим

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 20 декабря вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать до 9 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

На этот период устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1—3-го классов опасности (кроме бенгальских огней и хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (кроме автодорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

30 метров от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым количеством людей, автодорог и частных домовладений;



30 метров от многоквартирных жилых домов.

Фото: Артем Рябов

Нарушителям особого противопожарного режима грозят административные штрафы. Например, физическим лицам могут выписать штраф от 2 до 4 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 400 тысяч рублей, предупреждает ГУ МЧС России по РТ.

Особый противопожарный режим вводился в Татарстане и этой весной. Он действовал в период с 26 апреля по 16 мая.

Диана Жиленкова