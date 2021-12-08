В Казани Следком ходатайствует об аресте матери, издевавшейся над дочерью

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Советский районный суд Казани рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения матери, которая издевалась над своей дочерью и снимала это на видео. Следком намерен ходатайствовать об ее аресте.

Напомним, уголовное дело в отношении женщины возбуждено по п. «г» ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание). Расследованием дела занимается Следком. Ход расследования уголовного дела об истязании поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.



События на видео, попавшем в Сеть, происходили 1 декабря 2021 года в Казани по улице проспект Победы. Пьяная женщина избила полуторагодовалую дочь и сняла происходящее на камеру. Ребенок изъят из семьи и находится под присмотром медиков.

Позже женщина признала свою вину. На допросе она рассказала, что избила свою дочь из-за конфликта со своим мужем.

По словам врачей, ребенок по норме должна весить больше ее текущего веса на два килограмма. Тем не менее девочка здорова, ее состояние оценивается как стабильное. На теле девочки имеются синяки, более серьезных травм нет.

Татьяна Демина