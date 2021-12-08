В Госдуме создали отдельную группу по совершенствованию законов об оружии

В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельности. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарев.

«Сегодня создана рабочая группа, мы сейчас будем смотреть, что нужно дополнить, если есть необходимость, для исключения случаев использования оружия в целях совершения преступлений», — приводит его слова «РИА Новости».

Этим летом в 25 регионах России, в том числе в Башкирии и в Мордовии, задержали 45 подпольных оружейников. В результате из незаконного оборота изъяли 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство («авторучка») и 439 артиллерийских боеприпасов и мин.

Ольга Шагиева