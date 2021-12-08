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Песков: Путин остался доволен форматом общения с Байденом по видеосвязи

13:49, 08.12.2021
Песков: Путин остался доволен форматом общения с Байденом по видеосвязи
Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину понравился формат общения с лидером США Джо Байденом по видеосвязи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такой формат способствует достаточно откровенному разговору, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Разговор президентов состоялся накануне. Это уже пятые по счету переговоры, и впервые они прошли по защищенной видеосвязи. Политики общались более двух часов. На повестке оказались ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также продвижение НАТО к российским границам. Переговоры прошли в закрытом формате, без участия прессы. Все подробности читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
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