Песков: Путин остался доволен форматом общения с Байденом по видеосвязи
Президенту России Владимиру Путину понравился формат общения с лидером США Джо Байденом по видеосвязи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такой формат способствует достаточно откровенному разговору, передает ТАСС.
Разговор президентов состоялся накануне. Это уже пятые по счету переговоры, и впервые они прошли по защищенной видеосвязи. Политики общались более двух часов. На повестке оказались ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также продвижение НАТО к российским границам. Переговоры прошли в закрытом формате, без участия прессы. Все подробности читайте в материале «Реального времени».
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