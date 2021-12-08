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Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Кубке мира впервые с 2004 года

11:49, 08.12.2021
Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Кубке мира впервые с 2004 года
Фото: pixabay.com

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на этапе Кубка мира впервые с 2004 года в норвежском Лиллехаммере. Об этом сообщает «Российская газета».

В составе российской сборной были спортсменки Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Первые два этапа лыжницы прошли классическим стилем, последние два — свободным.

Второе место получила сборная Швеции, третье — Норвегия. Вторая сборная России заняла восьмую позицию.

Фото: pixabay.com

В конце ноября российские лыжники заняли весь пьедестал почета на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Дарья Акимова
Спорт

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