Скончался обладатель Кубка СССР по футболу Игорь Гамула

Сегодня скончался обладатель Кубка СССР по футболу и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула. Ему был 61 год. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

О причинах смерти пока не сообщается.

Гамула стал тренером в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем работал в «Закарпатье» на Украине. В 2011 году Игорь пришел в «Ростов», где тренировал молодежную команду, в 2014 году был наставником основы. В 2017 покинул клуб, но потом работал в нем еще два года на должности селекционера.

Фото: fc-rostov.ru

Несколько дней назад умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Ей было 92 года.





Дарья Акимова