В НАТО прокомментировали разговор между Путиным и Байденом

Первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер прокоммнтировала вчерашний разговор по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

Готтемюллер считает, что новый разговор между двумя президентами открывает хороший путь вперед к возможности укрепления безопасности в Европе.

Фото: kremlin.ru

Накануне прошли пятые по счету переговоры между российским и американским лидерами. Впервые они проходили по видеосвязи. На повестке переговоров Путина и Байдена были ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность и продвижение НАТО к границам России. Встреча была закрытой для прессы. Однако Белый дом выпустил краткий релиз по окончании разговора. Подробности — в материале «Реального времени».





Дарья Акимова