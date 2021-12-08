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В НАТО прокомментировали разговор между Путиным и Байденом

09:26, 08.12.2021 2
В НАТО прокомментировали разговор между Путиным и Байденом
Фото: ru.wikipedia.org

Первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер прокоммнтировала вчерашний разговор по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

Готтемюллер считает, что новый разговор между двумя президентами открывает хороший путь вперед к возможности укрепления безопасности в Европе.

Фото: kremlin.ru

Накануне прошли пятые по счету переговоры между российским и американским лидерами. Впервые они проходили по видеосвязи. На повестке переговоров Путина и Байдена были ситуация на Украине, двусторонние отношения, стратегическая стабильность и продвижение НАТО к границам России. Встреча была закрытой для прессы. Однако Белый дом выпустил краткий релиз по окончании разговора. Подробности — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:37
    Мир в Европе установится, когда Россия станет полноправным членом НАТО
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  • Анонимно 10:07
    скорей пора соглашаться на статус Великой региональной державы,лидера исламского мира.
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