На должность Чистопольского городского прокурора назначен Тимур Дияров

Фото: прокуратура РТ

Приказом Генерального прокурора РФ на должность Чистопольского городского прокурора назначен советник юстиции Тимур Дияров, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Тимур Дияров родился 4 сентября 1984 года в селе Нармонка в Лаишевском районе Татарстана. В 2007 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

В 2009—2010 годах был помощником Нурлатского городского прокурора, с 2010 по 2012 — помощник прокурора Вахитовского района Казани. Затем до 2014 года занимал должность помощника прокурора столицы Татарстана. С 2014 по 2015 год был старшим помощником прокурора города.

В 2015 году — прокурор отдела (№2) по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ. В 2015—2016 годах — прокурор отдела (№3) по надзору за исполнением налогового и финансового законодательства управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ. В 2016 году — прокурор отдела (№4) по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ.

С 2016 по 2017 год был заместителем Зеленодольского городского прокурора, в 2017—2021 годах — первым заместителем Зеленодольского городского прокурора.

Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу городской прокуратуры.

Ранее занимавший эту должность Сергей Егоров назначен Зеленодольским городским прокурором.

Маргарита Головатенко