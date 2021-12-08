Стоимость «новогоднего набора» в ноябре составила 4 935 рублей — это много или мало?

Стоимость «новогоднего набора» в ноябре 2021 года составила 4 935 рублей. В годовом выражении он подорожал на 19%.

Под «новогодним набором» подразумевается минимальный комплект товаров для подготовки к Новому году. В него входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, сообщается в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс».

По сравнению с прошлым годом средний чек на покупки искусственных елей вырос на 23% — до 3 196 рублей, гирлянд — на 4%, до 485 рублей. Набор елочных шаров подорожал на 33%, до 392 рублей, новогодние звезды — на 19%, до 178 рублей, мишура — на 7%, до 106 рублей.

Фото pxhere.com

Подорожал и «новогодний стол». Цены на шампанское поднялись на 8%, до 465 рублей. Мандарины подорожали на 7%, до 113 рублей.

Отмечается, что в этом году у россиян зафиксирован всплеск интереса к покупке новогодней атрибутики. Это может быть связано с адаптацией покупателей и продавцов к новым условиям торговли, через интернет покупает теперь значительная часть граждан.

Кроме того, на рост продаж мог повлиять и так называемый эффект низкой базы ноября 2020 года. В том году из-за антиковидных ограничений и отсутствия снега потребители готовились к встрече Нового года не так активно и делали меньше покупок.

Фото: Антон Журавлев

4 935 рублей это:

$66,5, или €58,9, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. В 2,3 раза меньше, чем стоимость новогоднего стола в этом году — эксперты подсчитали, что на праздничный ужин для семьи из четырех человек придется потратить 11 499 рублей.

— эксперты подсчитали, что на праздничный ужин для семьи из четырех человек придется потратить 11 499 рублей. В 3,3 раза больше средней цены живой елки в этом году — по оценкам экспертов, она стоит около 1,5 тысячи рублей.

— по оценкам экспертов, она стоит около 1,5 тысячи рублей. Почти в четыре раза больше средней цены петард на Новый год — их можно приобрести в среднем за 1 250 рублей.

— их можно приобрести в среднем за 1 250 рублей. Почти 12 салатов оливье и почти 24 селедки под шубой по стоимости в 2021 году — по данным Росстата, оливье, рассчитанный на четырех человек, обойдется в 416 рублей, селедка под шубой — в 209 рублей.

по стоимости в 2021 году — по данным Росстата, оливье, рассчитанный на четырех человек, обойдется в 416 рублей, селедка под шубой — в 209 рублей. 20,5 упаковки бенгальских свечей — их россияне могут купить в 2021 году за 240 рублей.

— их россияне могут купить в 2021 году за 240 рублей. Около 23 сладких новогодних подарков для казанских школьников и детсадовцев — стоимость одного такого подарочного набора оценили в 216,7 рубля.

для казанских школьников и детсадовцев — стоимость одного такого подарочного набора оценили в 216,7 рубля. Примерно столько же готова потратить на новогодние подарки половина россиян — согласно опросу, 51% респондентов планирует вложить в покупку презентов 5 тысяч рублей.



— согласно опросу, 51% респондентов планирует вложить в покупку презентов 5 тысяч рублей. На 385 рублей меньше, чем стоило в прошлом году снять квартиру посуточно в новогодние праздники в Казани — тогда средняя цена составляла 5,32 тысячи рублей.

Дарья Акимова