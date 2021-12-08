В новом году в Набережных Челнах может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: Максим Платонов

С 2022 года в Набережных Челнах стоимость проезда в автобусах и трамваях может подорожать на два рубля — с 25 до 27. Для льготников плата за пользование услугами общественного транспорта составит 20,2 рубля.

Заявку на изменение тарифа подавал исполком от имени городских перевозчиков. Сначала плату за проезд предложили поднять до 35 рублей за наличный расчет и до 30 рублей — за безналичный. Но такую инициативу удовлетворили частично. Окончательное решение должно принять сегодня правление Госкомитета Татарстана, передают «Челнинские известия».

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад в республике опровергли информацию о введении платы за проезд по региональным дорогам. Поводом для таких обсуждений стало принятое Кабмином РТ постановление.



Диана Жиленкова