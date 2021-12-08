Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года

Госдума приняла законопроект, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Согласно пояснительной записке к документу, он устанавливает в 2024 году аналогичный 2014—2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Реализация такого законопроекта будет способствовать снижению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР почти на 773 млрд рублей, передает «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что Минтруд России готовит предложения по компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Как рассказал глава ведомства Антон Котяков, индексация фактической инфляции сформируется в немного большем объеме.

Диана Жиленкова