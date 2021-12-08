Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года
Госдума приняла законопроект, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Согласно пояснительной записке к документу, он устанавливает в 2024 году аналогичный 2014—2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Реализация такого законопроекта будет способствовать снижению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР почти на 773 млрд рублей, передает «РИА Новости».
Вчера сообщалось, что Минтруд России готовит предложения по компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Как рассказал глава ведомства Антон Котяков, индексация фактической инфляции сформируется в немного большем объеме.
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