Казань в среду утром встала в пробках

В среду утром пробки в Казани достигли 9 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс. Карты».

Заторы возникли почти на всех въездах в город: Горьковское шоссе, Авиастроительный район. На улице Мира пробка в направлении города тянется от М-7, перетекая в Сибирский тракт, на улице Центральной в Салмачах, Мамадышском тракте.

Сложная дорожная ситуация во всех районах города. В Авиастроительном районе стоит улица Копылова и Петра Винтера. В Ново-Савиновском крупная пробка на Амирхана. В Московском районе стоят проспект Ибрагимова, Декабристов, улица Восход и Шамиля Усманова.

В Вахитовском районе пробка на Пушкина перетекает в затор на улицу Татарстан, в обе стороны стоит улица Назарбаева. В Советском районе Казани затор на улице Ершова, Гвардейской, Аделя Кутуя. Проспект Победы стоит от самой «Меги» до улицы Арбузова.

Ольга Шагиева