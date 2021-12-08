Новости общества

13:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц

12:28, 08.12.2021
Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц
Фото: pixabay.com

Новым канцлером Германии избран 63-летний социал-демократ Олаф Шольц, сообщает RT.

Уточняется, что избрание нового канцлера произошло сегодня, 8 декабря. Шольц был избран по результатам тайного голосования без прений. Он получил 395 голосов при необходимом минимуме в 369 голосов. Всего в бундестаге числятся 736 депутатов.

Фото: wikipedia.org

С 2005 года пост канцлера Германии занимала Ангела Меркель. В ноябре 2021 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. Олаф Шольц занимал пост вице-канцлера.

Ольга Шагиева
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также