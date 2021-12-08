Завтра в Татарстане ожидается туман и сильная гололедица
Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.
Ночью и днем на территории республики, в том числе и в Казани, может образоваться туман с ухудшением видимости до 500 метров. На дорогах ожидается сильная гололедица.
Сегодня из-за непогоды в РТ вновь ограничили движение междугородних автобусов. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.
Вчера профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в четверг в столицу Татарстана вернется антициклон, поэтому в городе ожидается сухая погода. В целом в этом месяце в республике ожидается температура выше климатической нормы.
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