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Завтра в Татарстане ожидается туман и сильная гололедица

14:21, 08.12.2021
Завтра в Татарстане ожидается туман и сильная гололедица
Фото: Максим Платонов (архив)

Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

Ночью и днем на территории республики, в том числе и в Казани, может образоваться туман с ухудшением видимости до 500 метров. На дорогах ожидается сильная гололедица.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня из-за непогоды в РТ вновь ограничили движение междугородних автобусов. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Вчера профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в четверг в столицу Татарстана вернется антициклон, поэтому в городе ожидается сухая погода. В целом в этом месяце в республике ожидается температура выше климатической нормы.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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