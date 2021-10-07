Итоги дня: Татарстан вводит QR-коды, арест обвиняемых по делу о краже сейфа из СК, продление ареста Галявиева
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 7 октября:
- В Татарстане с 11 октября ужесточаются ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров должна составлять не более 50%, но вместе с тем не должна превышать 500 человек. Заполняемость при 70% возможна, если все сотрудники прошли вакцинацию от коронавируса (кроме имеющих противопоказания к вакцинированию), вход на мероприятие лиц старше 18 лет допускается только с QR-кодом о вакцинации. Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров также возможны только при предъявлении QR-кода. В случае прохождения вакцинации его можно найти в личном кабинете на сайте госуслуг или в мобильном приложении «Стоп коронавирус».
- Сегодня арестовали четырех обвиняемых по делу о краже сейфа с 14,6 млн из здания четвертого отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Сначала арестовали первого обвиняемого по делу — Руслана Нургалиева 1999 года рождения и второго — Никиту Карабаева 2000 года рождения. Третьим арестованным стал следователь-криминалист из отдела криминалистики СУ СКР по РТ подполковник юстиции Марат Шакиров — он был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за работу и хранение вещественных доказательств, которые и украли. Четвертый обвиняемый — Данила Елинсон 2001 года рождения — студент третьего курса вуза. Суд оставил всех четверых под арестом до 4 декабря.
- Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и до января продлил арест Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе №175. Следствие до этого просило оставить стрелка под арестом до следующего года.
- Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Нобелевский комитет объявил лауреата сегодня в Стокгольме. Писателю вручили премию «за его бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судеб беженцев в водовороте культур и континентов».
- Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Ивановской области. В перечне лиц в том числе работники органов власти, МФ и сферы торговли.
- Коронавирусные ограничения начнут действовать в Крыму с 11 октября. Власти приняли такое решение из-за подъема заболеваемости коронавирусом на 27% за последнюю неделю. Работодателям необходимо перевести сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы. Для пенсионеров старше этого возраста также отменяется льготный бесплатный проезд в общественном транспорте до 1 декабря.
- Из больниц в Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Под наблюдением врачей остается лишь нападавший Тимур Бекмансуров, он находится в удовлетворительном состоянии. Еще шестеро пострадавших проходят лечение в клиниках Москвы.
- Правительство утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тысяч строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от COVID-19. Строителей могут привлечь к работе в России при наличии у них документа о перенесенном не ранее чем за пять месяцев до прибытия заболевании.
- Еще правительство России завершило работу над Единым планом по достижению национальных целей на ближайшие десять лет, в который в том числе вошли стратегические инициативы. Документ объединяет национальные идеи, госпрограммы и проекты, определяет логику их реализации и показатели, на которые предстоит выйти.
- Следственные органы СК РФ по Оренбургской области проводят проверку по факту смерти девяти человек из-за отравления алкоголем. С 6 по 7 октября пять жителей Домбаровского района и четыре жителя Ясненского городского округа скончались. Предварительно поставили диагноз, означающий токсическое действие этанола. Пострадавшим было от 36 до 73 лет. Возбуждены уголовные дела по статьям о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. Проводятся обыски в предполагаемых местах сбыта спиртосодержащей жидкости. Назначена экспертиза изъятых образцов. По версии следствия, алкоголь мог быть контрафактным.
- В Гидрометцентре Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные. 8 и 9 октября ночью и в первой половине дня местами возможен туман и ухудшение видимости. Температура ночью может опускаться от 0 до -6 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться примерно от +9 до +14 градусов. Из-за отрицательных температур ночью и ранним утром поверхность дороги может стать скользкой. 10 октября погода станет облачной, местами возможен небольшой дождь. Ночью температуры могут составить от +4 до -1 градуса. Днем возможны температуры от +7 до +12 градусов.
- Арбитр Василий Казарцев отстранен от судейской работы на неопределенный срок. Такое решение принято после грубой ошибки судьи на матче ЦСКА — «Краснодар». Казарцев работал на игре в качестве арбитра VAR и не стал назначать пенальти в ворота московской команды в добавленное время. Это напрямую повлияло на исход встречи, которая завершилась нулевой ничьей.
При этом арбитр из Санкт-Петербурга ранее был рекомендован РФС для включения в число видеоассистентов ФИФА. По данным СМИ, Казарцев отстранен сроком на один год, после которого будет принято решение о дальнейших перспективах работы. При этом он не сможет работать и в качестве видеоассистента.
- Основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову, которого ранее обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам, предъявили обвинение в госизмене. С ним проводятся следственные действия. Вину бизнесмен не признает.
- В Казани хотят ввести практику эвакуации автомобилей без номеров с муниципальных парковок по примеру Москвы. В столице таким образом удалось сократить количество подобных нарушений в десять раз. В Москве машины эвакуируют в пределах 300 метров от станций метро и мест с массовым скоплением людей согласно решению антитеррористической комиссии. Такая эвакуация будет для автовладельца бесплатной, ведь формально нарушения ПДД нет. Однако если будет доказано, что авто стояло на парковке более 15 минут без номеров, придет штраф за неоплату.
- Правительство утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. Речь идет об организациях, оказывающих медицинскую помощь по полису ОМС. Поставка препаратов организуется за счет федерального бюджета. Посетители смогут пройти вакцинацию от заболеваний, входящих в национальный календарь профилактических прививок, а именно от гриппа, туберкулеза, гепатита B, столбняка, дифтерии и так далее.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил изменения в законе республики «О свободе совести и о религиозных объединениях». Закон дополнился предложением о запрете вовлечения малолетних в религиозные объединения, обучения религии вопреки их воле и без согласия родителей или опекунов. Запрещено руководство религиозной группой иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания в России.
- Курс доллара сегодня упал ниже 72 рублей в ходе торгов на Мосбирже. Такое падение произошло впервые с 16 июня текущего года. Ранее аналитики не исключали падения американской валюты до 71,40 рубля к концу октября — началу ноября. Курс евро, по тем же прогнозам, может держаться в диапазоне 82—86 рублей.
- Сегодня около 10.30 мск в Иркутской области на нефтяном танкере «Семен Дежнев» произошел взрыв. Судно находилось в акватории реки Лены. В результате взрыва паров нефтепродуктов пострадали два человека. Авария произошла в районе сельского поселения Петропавловское. Разлива нефтепродуктов не произошло, также танкер не потерял ход. Потерпевших передали скорой помощи.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как лидер страны празднует день рождения. Он отметил, что Владимир Путин не «проставляется» на работе и редко освобождается от рабочих задач в этот праздник. По его словам, президент иногда получает подарки от членов Совета безопасности РФ и, в частности, на личных встречах. Он предположил, что сегодня они также воспользуются случаем поздравить Путина, поскольку запланировано совещание с ними.
- Росавтодор получил первое положительное заключение на II этап строительства участка автомобильной дороги М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Специалисты должны представить оптимизированную дорожную карту по решению вопроса о контрактации объекта, который станет ключевым на маршруте Казань — Екатеринбург. Протяженность обхода трассы будет больше 81 км. Проект будет реализовываться поэтапно, в его состав включено не только строительство нового участка дороги, но и шести искусственных сооружений, в том числе моста через Каму. Это поможет увеличить пропускную систему трассы М-7 «Волга».
- В Набережных Челнах организуют вакцинацию бездомных людей. Пункт вакцинации появится между Органным залом и спорткомплексом «Олимпийский», где работает передвижная полевая кухня местного предпринимателя Рустама Гатина. Вакцинировать бездомных от коронавируса и гриппа будут медики из поликлиники №7. Перед процедурой пациенты, как и полагается, пройдут медосмотр и консультацию у терапевта.
- Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Увольнение произошло по инициативе депутатов партии «Слуга народа». По их мнению, политик вел деятельность наперекор программе фракции, хотя сам Разумков это отрицает. В общей сложности за его отставку проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах. На место Разумкова партия предлагает назначить Руслана Стефанчука, который на данный момент является вице-спикером.
- Раннее включение отопления вынудило «Газпром» приостановить в сентябре продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. 12 сентября отопление включили в крупных городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за этого суточный перебор от плана поставок достигал в сентябре 250 млн куб. метров.
- За последние сутки в России выявили 27 550 случаев заболевания коронавирусом — это максимальное число с начала года. Всего заболевших по стране выявили 7 690 110 человек. По данным на 7 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 20 330 человек, всего выздоровевших — 6 799 230 человек.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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