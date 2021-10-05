Следком попросил продления ареста Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии №175

Следствие попросило до следующего года оставить под арестом Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.



«Рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева состоится в Басманном районном суде города Москвы 7 октября в 14 часов», — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне Галявиева перевели в НИИ им. В.П. Сербского в Москве для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Маргарита Головатенко