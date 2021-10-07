В Татарстане с понедельника ужесточают COVID-ограничения

В Татарстане с 11 октября ужесточаются ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров возможны только при предъявлении QR-кода.

Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек.

Заполненность при 70% возможна при соблюдении ряда условий: все сотрудники вакцинированы против COVID-19, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой (медицинским заключением) медицинской организации, вход и нахождение на мероприятии лиц старше 18 лет допускаются при наличии QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание. Также организатор обязан уведомить оперштаб РТ о проведении мероприятия не позднее чем за семь дней.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Официальные спортивные и физкультурные мероприятия, зрелищно-развлекательные, культурные мероприятия должны будут проводиться при заполняемости зрительских мест не более 50%, но не более 500 человек. Заполняемость до 70% разрешается при: полной вакцинации сотрудников, допуске посетителей по QR-кодам. Мероприятие должно быть согласовано с оперштабом не позднее чем за 30 дней до его проведения.

Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда. Полная заполняемость допускается в случае, если все работники вакцинированы против коронавируса за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой (медицинским заключением) медицинской организации.

Для лиц старше 65 лет, которые не вакцинированы от COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, вводится режим самоизоляции. Покидать места проживания (пребывания) разрешается при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; в случае следования к месту проведения вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-2019; следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг; прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей; выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.



Для лиц старше 65 лет, которые не вакцинированы от COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, вводится режим самоизоляции. Покидать места проживания (пребывания) разрешается при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; в случае следования к месту проведения вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-2019; следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг; прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей; выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Работодатели должны перевести работников старше 65 лет на дистанционный формат работы.

В минувшую пятницу руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявляла о намерениях вводить ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в республике напряженная и вызывает беспокойство, констатировала она. Также глава татарстанского Роспотребнадзора не исключила введения в крупных залах системы QR-кодов с информацией о вакцинации посетителей против коронавируса и перенесении ими заболевания. Подобная практика будет использоваться уже на матче Россия — Словакия, который пройдет в Казани 8 октября в рамках квалификации чемпионата мира по футболу — 2022.



За минувшие сутки в республике коронавирус выявили у 80 человек. Общее число заболевших в республике составило 27 554 человека.