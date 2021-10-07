Синоптики рассказали, какая погода ожидается в выходные в Татарстане

В Гидрометцентре Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные. Существенных изменений погоды, по прогнозам синоптиков, не ожидается.



8 и 9 октября ночью и в первой половине дня местами возможен туман и ухудшение видимости до 500 м и менее, температура ночью может опускаться от 0 до -6 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться примерно от +9 до +14 градусов. Из-за отрицательных температур ночью и ранним утром поверхность дороги может стать скользкой.

10 октября через республику пройдет атмосферный фронт — погода станет облачной, местами возможен небольшой дождь. Ночью температуры могут составить от +4 до -1 градуса. Днем возможны температуры от +7 до +12 градусов.

Начало следующей недели обещает быть без осадков.

Фото: realnoevremya.ru

Гидрометцентр Татарстана прогнозировал на этой неделе до +14 градусов.

Маргарита Головатенко