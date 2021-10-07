Песков рассказал, что Путин не проставляется на работе в день рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как лидер страны празднует день рождения. Он отметил, что Владимир Путин не проставляется на работе и редко освобождается от рабочих задач в этот праздник.

Представитель Кремля также рассказал, что президент иногда получает подарки от членов Совета безопасности РФ и, в частности, на личных встречах. Он предположил, что сегодня они также воспользуются случаем поздравить Путина, поскольку запланировано совещание с ними.

Фото: kremlin.ru

Комментируя вопрос о презентах от зарубежных коллег, Песков подчеркнул, что на данный момент не имеет информации по этому поводу, сообщает «РИА Новости».

Сегодня Владимир Путин отмечает свой 69-й день рождения. Ранее пресс-секретарь президента рассказывал, что лидер страны отметит праздник с родными и близкими. Поздравил Путина и президент Татарстана Рустам Минниханов — поздравительный пост на татарском языке появился в «Инстаграме» главы республики.

Диана Жиленкова