Получено положительное заключение на строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов

Росавтодор получил первое положительное заключение на II этап строительства участка автомобильной дороги М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты должны представить оптимизированную дорожную карту по решению вопроса о контрактации объекта, который станет ключевым на маршруте Казань — Екатеринбург.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Протяженность обхода трассы будет больше 81 км. Проект будет реализовываться поэтапно, в его состав включено не только строительство нового участка дороги, но и шести искусственных сооружений, в том числе моста через Каму. Это поможет увеличить пропускную систему трассы М-7 «Волга».

Ранее в Татарстане обновили состав рабочей группы, созданной для координации проекта строительства дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.



Ольга Шагиева