В Казани арестовали первого обвиняемого по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из Следкома

Фото: Максим Платонов

Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО обвиняемого по делу о краже сейфа из здания Следкома РТ. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Руслан Нургалиев 1999 года рождения пробудет под арестом до 4 декабря. Он признал вину и заявил, что раскаивается.

Следствие просило закрыть процесс от СМИ, но судья отказал.

Вчера в Татарстане задержали следователя-криминалиста подполковника юстиции Марата Шакирова по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома РТ в центре Казани. Шакиров был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за хранение вещественных доказательств, которые и украли.

Также оперативники угрозыска задержали в Альметьевске трех предполагаемых подельников силовика: это Карабаев, Нургалиев и Елисон, младшему — 19, старшему — 22 года. Еще один фигурант скрылся с похищенными средствами. Источник приводит его данные — житель Альметьевска Мхитарян Д.М. 1991 года рождения. Подробнее — в материале «Реального времени».