В Татарстане запретили вовлекать малолетних детей в религиозные объединения

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил изменения в законе республики «О свободе совести и о религиозных объединениях». Соответствующий документ подписан сегодня. Поправки вступят в силу через 10 дней после официальной публикации.

Так, закон дополнился предложением о запрете вовлечения малолетних в религиозные объединения, обучения религии вопреки их воле и без согласия родителей или опекунов. Также появился запрет на руководство религиозной группой иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания в России. Руководителем также не может быть лицо, осужденное по экстремисткой статье.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поправки в закон были внесены Госсоветом Татарстана 23 сентября на очередной парламентской сессии. О них и не только читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова