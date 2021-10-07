В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Ивановской области, постановление главного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

В перечне лиц, определенных для обязательной вакцинации, работники торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, сотрудники МФЦ, транспорта, учреждений здравоохранения и социальной защиты, доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, и органов власти.

Вакцинации также подлежат работники детских игровых комнат, театров, гостиниц и туристических баз, учреждений санаторно-курортной деятельности.

Фото: realnoevremya.ru

Руководители организаций должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом до 20 октября, а вторым — до 20 ноября текущего года.

Ранее обязательную вакцинацию ввели в Вологодской и Рязанской областях.

Маргарита Головатенко