В Оренбургской области 9 человек умерли из-за отравления алкоголем

Следственные органы СК РФ по Оренбургской области проводят проверку по факту смерти девяти человек из-за отравления алкоголем. С 6 по 7 октября пять жителей Домбаровского района и четыре жителя Ясненского городского округа скончались. Им предварительно поставили диагноз, означающий токсическое действие этанола. Пострадавшим было от 36 до 73 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Сейчас проводятся обыски в предполагаемых местах сбыта спиртосодержащей жидкости. Назначена экспертиза изъятых образцов. Выдвинута версия отравления контрафактной продукцией.

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе сообщалось о росте числа алкогольных отравлений в Татарстане. Так, в первом полугодии 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос в 1,4 раза. Однако показатель смертности снизился на 8,1%.

Диана Жиленкова